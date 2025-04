Rozmowa z rozsądkiem: WordPress czy Neos CMS? Wybór CMS w 2025 roku

W 2025 roku wybór ten nie jest już tak oczywisty. WordPress wciąż dominuje rynek, ale coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie bardziej nowoczesnych i elastycznych rozwiązań – jak choćby Neos CMS.

"I choć obie opcje mają swoje mocne strony, to decyzja zależy od wielu czynników: budżetu, potrzeb biznesowych, kompetencji zespołu czy długoterminowej strategii." - komentuje Aleksander Pawzun, członek zarządu CalmFox.pl.

Zamiast więc przedstawiać Ci nudną tabelkę porównań, postanowiliśmy podejść do tematu nieco inaczej. Oto historia właściciela firmy i jego wewnętrznego głosu rozsądku, którzy przy kawie próbują dojść do idealnego wyboru CMS-a. Gotowy? To zaczynamy tę... cyfrową pogawędkę.

[Scena: Kawiarnia, środek dnia. Właściciel firmy przegląda laptopa. Na ekranie puste okno nowego projektu strony firmowej. Obok siedzi jego... Rozsądek. W garniturze, oczywiście.]

Właściciel:

Dobra, czas ruszyć z tym blogiem firmowym. Pytanie tylko... co wybrać? WordPress? Neos CMS? A może coś innego?

Rozsądek:

Oho, zaczynamy taniec z wyborem CMS-a. Czekałem na ten moment. Kawa zaparzona?

Właściciel:

Zawsze. Ale serio – wszyscy mówią „WordPress, WordPress!”. To jak iPhone wśród systemów. Ale może czas być oryginalnym?

Rozsądek:

Poczekaj. WordPress w 2025 to nie jest przestarzały wybór. To system, który nadal prowadzi – ponad 43% internetu! Znasz jakieś inne narzędzie, które pozwala postawić pełnoprawnego bloga z SEO, newsletterem i integracją z CRM-em… w jedno popołudnie?

Właściciel:

Brzmi pięknie. Ale czy to nie jest już zbyt „oklepane”? Nie chcę wyglądać, jakbym robił to, co wszyscy.

Rozsądek:

Znasz powiedzenie: „Jeśli coś działa dobrze, nie naprawiaj tego”? WordPress ma tysiące wtyczek, motywów, wsparcie społeczności i… jest intuicyjny. Nawet Twoja księgowa mogłaby tam opublikować artykuł.

Właściciel:

Ale Neos CMS wygląda naprawdę ciekawie. Nowoczesny, elastyczny, personalizacja treści. Można się wyróżnić, dopasować stronę do odbiorcy. To brzmi jak przyszłość.

Rozsądek (z uznaniem):

Masz rację. Neos CMS to zupełnie inna liga. Architektura headless, czysta semantyka danych, świetna integracja z dynamicznymi treściami. Dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad tym, co i jak pokazują. Jeśli chcesz robić coś bardziej „wow”, to Neos daje możliwości, które WordPressowi zajmują pięć wtyczek i trzy dni debugowania.

Właściciel:

No dobra. Ale… to chyba trudniejsze?

Rozsądek:

Oczywiście. Neos wymaga zespołu z doświadczeniem. Dobrego developera. Strategii treści. Budżetu. Jeśli masz ambicje i środki – jedźmy z Neosem. Jeśli nie – WordPress dowiezie wynik bez bólu głowy.

Właściciel:

Więc… jak to ugryźć?

Twój CMS-owy test osobowości:

Masz zespół IT? ✔ Tak – możesz iść w Neos.

✘ Nie – WordPress da Ci więcej niezależności. Twój budżet przypomina startup? ✔ Tak – WordPress.

✘ Masz zaplecze – rozważ Neos. Chcesz mieć blog, czy cyfrowe doświadczenie z segmentacją użytkownika i integracją z AI? Blog – WordPress.

Cyfrowe doświadczenie – Neos CMS.

Właściciel (zamyka laptopa):

Dobra, Rozsądku. Dzięki za kawę i kubeł zimnej analizy. Myślę, że WordPress będzie teraz, a Neos może… za rok, gdy urosnę. Brzmi jak plan?

Rozsądek (uśmiecha się):

Brzmi jak strategia.

WordPress – idealny dla szybkiego startu, małych i średnich firm, łatwy w obsłudze, z ogromnym ekosystemem.

Neos CMS – wybór dla firm z ambicjami technologicznymi, które chcą postawić na personalizację, nowoczesność i długoterminowy rozwój.

Pamiętaj: najlepszy CMS to nie ten, który ma najwięcej funkcji. To ten, który najlepiej służy Twoim celom biznesowym.