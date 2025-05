Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje tradycyjne targi?

Personalizacja zamiast chaosu

Znasz to uczucie: wchodzisz na halę targową, dziesiątki stoisk, setki ludzi, a Ty nie wiesz, od czego zacząć. Dzięki AI ten chaos może zamienić się w uporządkowane doświadczenie. Inteligentne aplikacje mobilne mogą analizować Twoje zainteresowania i zaproponować indywidualny „targowy plan dnia”: które stoiska odwiedzić, z kim warto porozmawiać, a nawet jakie wykłady Cię zainteresują.

Networking sterowany algorytmem

Jednym z największych atutów targów jest nawiązywanie kontaktów biznesowych. Ale ile razy zdarzyło się, że po wydarzeniu miałeś poczucie, że „mogłeś kogoś ważnego przeoczyć”? AI może działać jak inteligentny matchmaker – kojarząc wystawców i odwiedzających na podstawie danych, nie przypadku. Spotkania B2B zyskują nową jakość, bo są lepiej dopasowane i bardziej efektywne.

Cyfrowe wizytówki z asystentem AI – kontakt, który pracuje 24/7

Tradycyjna wymiana wizytówek coraz częściej ustępuje miejsca ich cyfrowym odpowiednikom. Ale to nie wszystko – wchodzi nowy trend: wizytówki wyposażone w asystentów AI. Zamiast zwykłego linku czy PDF-a, odbiorca otrzymuje dostęp do interaktywnego profilu, gdzie AI może:

odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania,

opowiedzieć o ofercie firmy,

zarekomendować produkty lub usługi na podstawie preferencji użytkownika,

umówić spotkanie lub przekierować do odpowiedniego przedstawiciela.

Taka wizytówka „żyje” po zakończeniu targów – utrzymuje kontakt, edukuje i konwertuje potencjalnych klientów nawet wtedy, gdy Ty śpisz.

„Dla nas cyfrowa wizytówka to nie tylko sposób na przekazanie danych kontaktowych, ale inteligentny kanał komunikacji. Dzięki integracji z AI, przedstawiciel firmy może być dostępny 24/7 – odpowiadać, rekomendować, edukować. To radykalnie zmienia jakość relacji B2B” – mówi Aleksander Pawzun, członek zarządu Calmfox, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach cyfrowej tożsamości dla biznesu.

Hybrydowe wydarzenia – nowa norma

Pandemia przyspieszyła rozwój wydarzeń online, a AI jeszcze bardziej je urealnia. Dzięki niej możemy mieć wirtualne stoiska z chatbotami, które odpowiadają na pytania w czasie rzeczywistym, albo inteligentne prezentacje produktów. Czy to oznacza koniec fizycznych targów? Niekoniecznie. Bardziej prawdopodobne jest, że przyszłość to model hybrydowy – łączący to, co najlepsze z obu światów.

Z danych do decyzji – w czasie rzeczywistym

AI nie tylko pomaga odwiedzającym. Dla wystawców i organizatorów to skarbnica wiedzy. Analiza przepływu ludzi, zainteresowania poszczególnymi produktami, czas spędzony przy stoiskach – wszystko to może być analizowane na bieżąco, a rekomendacje mogą być wdrażane natychmiast.

Automatyzacja i oszczędności

Nie można też pominąć wpływu AI na koszty. Chatboty mogą zastąpić pracowników obsługi rejestracyjnej, AI może generować grafiki promocyjne, a nawet przygotować kampanię reklamową w mediach społecznościowych. Dla małych firm oznacza to dostęp do profesjonalnych narzędzi przy minimalnym budżecie.

Nowa rola organizatorów i wystawców

W tym wszystkim kluczowe jest jedno: rola człowieka się zmienia, ale nie zanika. Organizatorzy targów będą musieli myśleć bardziej jak producenci multimedialnych wydarzeń. Z kolei wystawcy powinni skupić się na tworzeniu angażujących doświadczeń – zarówno fizycznych, jak i cyfrowych – wspieranych przez technologię.

Czy AI zabije targi? Raczej da im drugie życie.

Zamiast końca tradycyjnych targów, możemy być świadkami ich transformacji. Sztuczna inteligencja nie eliminuje potrzeby spotkań twarzą w twarz – ale sprawia, że są one lepiej zaplanowane, bardziej efektywne i wygodniejsze. Dla tych, którzy zdołają połączyć ludzki wymiar wydarzeń z cyfrowymi możliwościami, przyszłość rysuje się naprawdę obiecująco.