Czy strony internetowe mają jeszcze sens? Tak – ale tylko dobre

Tylko jeśli są naprawdę dobre. Przeciętność już nie wystarcza. Strony „na odwal się”, pełne ogólników, z przestarzałym designem i zerową interakcją – powoli umierają. I dobrze. Nadchodzi czas jakości, użyteczności i personalizacji.

7 typów stron, które w dobie AI znikną szybciej, niż myślisz

1. Blogi pełne pustych słów

„10 sposobów na poprawę produktywności”, „Jak dobrze zacząć dzień” – brzmi znajomo? Strony wypełnione masowo kopiowanymi lub generycznymi tekstami, które niczego nie wnoszą, przestaną istnieć. AI pisze lepiej, szybciej i bez zmęczenia.

Przetrwają blogi oparte na osobistych doświadczeniach, ekspertyzie lub unikalnych danych.

2. Strony stworzone tylko pod reklamy

Portale typu „kopiuj-wklej”, zbudowane wyłącznie po to, by nabić kliknięcia i zarobić na AdSense, nie mają przyszłości. Wyszukiwarki coraz lepiej rozpoznają, które strony są wartościowe – a które to cyfrowy spam.

Przetrwają katalogi i bazy danych z realnym zastosowaniem, aktualne i interaktywne.

3. Martwe wizytówki firm – relikt poprzedniej dekady

W przeszłości wystarczyło mieć stronę internetową, by „być w internecie”. Dziś to już nie działa. Strona typu wizytówka, z kilkoma suchymi informacjami, bez funkcjonalności i interakcji, nie spełnia oczekiwań współczesnych użytkowników.

Weźmy przykład: strona salonu fryzjerskiego zawierająca jedynie numer telefonu, godzinę otwarcia i dwa zdjęcia – nie przekona nikogo w 2025 roku. Klient chce:

zarezerwować wizytę online, bez dzwonienia, 24/7,

porozmawiać z chatbotem o dostępnych usługach i terminach,

zobaczyć opinie i aktualne zdjęcia z social mediów,

dostać powiadomienie SMS lub e-mail, że fryzjer czeka.

Brak takiej funkcjonalności sprawia, że firma traci klientów, zanim ci w ogóle ją poznają.

Przetrwają strony z automatyzacją, czatami AI, systemem rezerwacji i aktualnymi informacjami.

4. Mini-encyklopedie bez życia

Strony, które próbują „udawać Wikipedię”, ale są nieaktualne, bez źródeł i społeczności – znikną. AI potrafi szybciej, dokładniej i czytelniej streścić niemal każdą dziedzinę wiedzy.

Przetrwają portale z analizą, opinią, kontekstem i zaangażowaną społecznością.

5. Uśpione fora internetowe

Fora bez ruchu, aktualizacji i moderacji giną w ciszy. Gdy pytania techniczne i życiowe można zadać AI lub na żywym Discordzie, użytkownicy nie chcą czekać tygodni na odpowiedź.

Przetrwają niszowe fora z ekspertami i aktywną społecznością.

6. Strony z gotowcami do kopiowania

Życzenia świąteczne, wzory umów, CV do pobrania – kiedyś przydatne, dziś... zbędne. AI stworzy dokument szyty na miarę, spersonalizowany i gotowy w 30 sekund.

Przetrwają interaktywne generatory dokumentów i konfiguratory z eksportem.

7. Sklepy internetowe bez AI i personalizacji – jak kioski w świecie Amazona

Handel online przeszedł transformację. To już nie tylko wrzucanie produktów na stronę i czekanie na sprzedaż. Klienci oczekują doświadczenia zakupowego na poziomie Netflixa czy Amazona – rekomendacji, pomocy, intuicyjności.

A tymczasem wiele małych (i nawet średnich) e-sklepów wciąż oferuje:

te same produkty w tej samej kolejności wszystkim użytkownikom,

brak czatu lub jakiejkolwiek formy pomocy,

skomplikowany koszyk i długie formularze.

W erze AI to po prostu zbyt słabe, by przetrwać. Konsument, który może porozmawiać z inteligentnym asystentem zakupowym, sprawdzić recenzje i otrzymać ofertę dostosowaną do swoich zainteresowań – nie wróci na stronę, która wygląda jak z 2012 roku.

Jak zauważa Łukasz Jurys, członek zarządu CalmFox:

„W e-commerce wygrywa dziś nie ten, kto ma największy magazyn, ale ten, kto najlepiej rozumie klienta. A to oznacza automatyzację, analizę zachowań i natychmiastowe reagowanie. Sklepy bez tych narzędzi nie konkurują z AI – one konkurują z czasem użytkownika. I przegrywają.”

Przetrwają e-sklepy z AI, chatbotami, niszową ofertą i świetnym UX.

Jak przetrwać cyfrową rewolucję?

Jeśli chcesz, by Twoja strona miała sens w świecie, gdzie AI zjada średniaków na śniadanie, zadbaj o cztery rzeczy:

Wartość unikalną – Twoje doświadczenie, głos, dane lub emocje. Interakcję – czaty, automatyzację, rezerwacje, reakcję w czasie rzeczywistym. Personalizację – niech użytkownik czuje, że strona mówi do niego. Aktualność – integracja z AI, dynamiczne treści, ruch i rozwój.

Internet się nie kończy. Kończy się tylko era stron bez duszy.

Jeśli chcesz, by Twoja witryna przetrwała – niech będzie nie tylko ładna, ale też mądra.