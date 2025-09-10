Nic się nie dzieje? To tylko pozory. Jak odkryć tematy do komunikacji w firmie

Wiedza, którą warto się dzielić
Twoi specjaliści na co dzień rozwiązują problemy klientów, śledzą zmiany prawne czy wdrażają nowe rozwiązania. To materiał gotowy do komunikacji.
-
Biuro rachunkowe może podpowiedzieć, jak przygotować się do kontroli skarbowej.
-
Firma technologiczna ma szansę opublikować miniporadnik o cyberbezpieczeństwie.
-
Restauracja może napisać artykuł o trendach kulinarnych w danym sezonie.
„Często spotykamy firmy, które są przekonane, że nic się u nich nie dzieje. A gdy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że mają mnóstwo wiedzy i doświadczeń, które można opakować w atrakcyjne treści. Największym problemem nie jest brak tematów, lecz brak nawyku dostrzegania ich na co dzień” – podkreśla Aleksander Pawzun, członek zarządu CalmFox.pl.
Dzieląc się wiedzą, zyskujesz pozycję eksperta i ułatwiasz mediom przygotowanie materiałów.
Ludzie są najlepszym źródłem opowieści
Każdy zespół kryje w sobie historie, które przyciągają uwagę bardziej niż suche dane.
-
Młody pracownik, który zaczynał od praktyk, a dziś kieruje zespołem.
-
Koleżanka z działu sprzedaży, która organizuje akcje charytatywne.
-
Zespół, który wspólnie zdobył certyfikat lub ukończył szkolenie.
Takie historie nie wymagają dużych budżetów, a skutecznie pokazują, że firma ma duszę i stoi za nią prawdziwy człowiek.
Małe wydarzenia też mają znaczenie
Wielu przedsiębiorców sądzi, że warto komunikować jedynie przełomowe zmiany. To błąd. Drobniejsze informacje również mają potencjał medialny.
-
Podpisanie umowy z lokalnym partnerem.
-
Wdrożenie ekologicznych rozwiązań, np. oszczędzanie energii w biurze.
-
Obecność na konferencji branżowej czy nawet lokalnych targach.
Dla dziennikarzy i klientów często to właśnie takie „codzienne” newsy są bardziej interesujące, bo pokazują firmę w działaniu.
Liczby i zestawienia, które mówią same za siebie
Dane są niezwykle cenne – zwłaszcza te, które pokazują trendy.
-
Sklep online może przygotować zestawienie najczęściej kupowanych produktów w święta.
-
Agencja rekrutacyjna może pokazać, jak zmienia się zapotrzebowanie na określone zawody.
-
Producent sprzętu sportowego może zdradzić, jaki dystans w sumie pokonali klienci korzystający z jego aplikacji.
Statystyki, ciekawostki czy własne badania to zawsze atrakcyjny materiał dla mediów.
Pokaż, jak działasz i co jest dla ciebie ważne
Wizerunek firmy coraz częściej buduje się nie tylko przez ofertę, ale również przez wartości.
-
Informacje o wolontariacie pracowników.
-
Relacje z inicjatyw CSR, np. wspierania lokalnej społeczności.
-
Pokazanie, jak dbasz o zespół – benefity, elastyczna praca, szkolenia.
To treści, które świetnie sprawdzają się zarówno w biurze prasowym, jak i w employer brandingu.
Jeśli sądzisz, że w twojej firmie nic się nie dzieje, to najprawdopodobniej patrzysz tylko na „duże” wydarzenia. A przecież komunikacja opiera się przede wszystkim na regularności i autentyczności. Historie ludzi, drobne zmiany, dane z codziennej działalności czy działania społeczne – wszystko to można zamienić w wartościowe treści.
Biuro prasowe online jest narzędziem, które pozwala krok po kroku budować obraz firmy aktywnej, kompetentnej i otwartej. Nie chodzi o to, aby co tydzień ogłaszać rewolucję, ale aby systematycznie pokazywać, że marka żyje, reaguje i wnosi coś wartościowego do otoczenia.