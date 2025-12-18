Calmfox.pl sponsorem Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Wspólne wartości opartych na sporcie, rozwoju i konsekwencji
Koszykówka to nie tylko emocje na parkiecie, ale także ciężka praca, determinacja i dążenie do ciągłego rozwoju. Te same wartości są fundamentem działalności Calmfox.pl. Współpraca z Astorią Bydgoszcz to dla nas coś więcej niż sponsoring, jest to partnerstwo oparte na wspólnym podejściu do wyzwań i długofalowego budowania jakości.
Dlaczego Astoria Bydgoszcz?
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz to klub z tradycją, który od lat buduje silną pozycję na koszykarskiej mapie Polski. Ambicja, profesjonalizm oraz bliska relacja z kibicami sprawiają, że Astoria jest doskonałym partnerem dla marki, która stawia na autentyczność i zaufanie.
Bydgoszcz to również miasto z ogromnym potencjałem sportowym, biznesowym oraz społecznym. Cieszymy się, że możemy być częścią tej historii i wspierać lokalną społeczność poprzez sport.
Co oznacza ta współpraca?
W ramach sponsoringu logo Calmfox.pl będzie widoczne m.in.:
- w przestrzeni meczowej i materiałach promocyjnych klubu,
- w komunikacji marketingowej związanej z zespołem,
- podczas wydarzeń sportowych i akcji skierowanych do kibiców.
Planujemy również wspólne inicjatywy, które będą łączyć świat sportu z nowoczesnym podejściem do biznesu i technologii.
Spokojna głowa, sportowe emocje
Nazwa Calmfox nie jest przypadkowa, ponieważ wierzymy, że spokój, strategia i konsekwencja prowadzą do najlepszych wyników. Dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce w sporcie na najwyższym poziomie. Astoria Bydgoszcz doskonale pokazuje, że opanowanie i zespołowa gra potrafią przynieść wielkie emocje i sukcesy.
Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie wiele pozytywnych efektów zarówno dla klubu, jak i dla naszej marki. Trzymamy kciuki za udany sezon i już teraz zapraszamy kibiców do śledzenia wspólnych działań Calmfox.pl oraz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz.
Do zobaczenia na trybunach!