Calmfox.pl sponsorem Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Z dumą informujemy, że calmfox.pl dołącza do grona sponsorów Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych drużyn koszykarskich w regionie i w Polsce. To dla nas ważny krok oraz naturalne rozszerzenie wartości, które od początku przyświecają marce Calmfox.
2025-12-18, 10:04

Wspólne wartości opartych na sporcie, rozwoju i konsekwencji

Koszykówka to nie tylko emocje na parkiecie, ale także ciężka praca, determinacja i dążenie do ciągłego rozwoju. Te same wartości są fundamentem działalności Calmfox.pl. Współpraca z Astorią Bydgoszcz to dla nas coś więcej niż sponsoring, jest to partnerstwo oparte na wspólnym podejściu do wyzwań i długofalowego budowania jakości.

Dlaczego Astoria Bydgoszcz?

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz to klub z tradycją, który od lat buduje silną pozycję na koszykarskiej mapie Polski. Ambicja, profesjonalizm oraz bliska relacja z kibicami sprawiają, że Astoria jest doskonałym partnerem dla marki, która stawia na autentyczność i zaufanie.

Bydgoszcz to również miasto z ogromnym potencjałem sportowym, biznesowym oraz społecznym. Cieszymy się, że możemy być częścią tej historii i wspierać lokalną społeczność poprzez sport.

Co oznacza ta współpraca?

W ramach sponsoringu logo Calmfox.pl będzie widoczne m.in.:

  • w przestrzeni meczowej i materiałach promocyjnych klubu,
  • w komunikacji marketingowej związanej z zespołem,
  • podczas wydarzeń sportowych i akcji skierowanych do kibiców.

Planujemy również wspólne inicjatywy, które będą łączyć świat sportu z nowoczesnym podejściem do biznesu i technologii.

Spokojna głowa, sportowe emocje

Nazwa Calmfox nie jest przypadkowa, ponieważ wierzymy, że spokój, strategia i konsekwencja prowadzą do najlepszych wyników. Dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce w sporcie na najwyższym poziomie. Astoria Bydgoszcz doskonale pokazuje, że opanowanie i zespołowa gra potrafią przynieść wielkie emocje i sukcesy.

Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie wiele pozytywnych efektów zarówno dla klubu, jak i dla naszej marki. Trzymamy kciuki za udany sezon i już teraz zapraszamy kibiców do śledzenia wspólnych działań Calmfox.pl oraz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz.

Do zobaczenia na trybunach!

KONTAKT / AUTOR
Aleksander Pawzun
COO
CALMFOX.PL sp. z o.o.
