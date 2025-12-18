Calmfox.pl sponsorem Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Wspólne wartości opartych na sporcie, rozwoju i konsekwencji

Koszykówka to nie tylko emocje na parkiecie, ale także ciężka praca, determinacja i dążenie do ciągłego rozwoju. Te same wartości są fundamentem działalności Calmfox.pl. Współpraca z Astorią Bydgoszcz to dla nas coś więcej niż sponsoring, jest to partnerstwo oparte na wspólnym podejściu do wyzwań i długofalowego budowania jakości.

Dlaczego Astoria Bydgoszcz?

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz to klub z tradycją, który od lat buduje silną pozycję na koszykarskiej mapie Polski. Ambicja, profesjonalizm oraz bliska relacja z kibicami sprawiają, że Astoria jest doskonałym partnerem dla marki, która stawia na autentyczność i zaufanie.

Bydgoszcz to również miasto z ogromnym potencjałem sportowym, biznesowym oraz społecznym. Cieszymy się, że możemy być częścią tej historii i wspierać lokalną społeczność poprzez sport.

Co oznacza ta współpraca?

W ramach sponsoringu logo Calmfox.pl będzie widoczne m.in.:

w przestrzeni meczowej i materiałach promocyjnych klubu,

w komunikacji marketingowej związanej z zespołem,

podczas wydarzeń sportowych i akcji skierowanych do kibiców.

Planujemy również wspólne inicjatywy, które będą łączyć świat sportu z nowoczesnym podejściem do biznesu i technologii.

Spokojna głowa, sportowe emocje

Nazwa Calmfox nie jest przypadkowa, ponieważ wierzymy, że spokój, strategia i konsekwencja prowadzą do najlepszych wyników. Dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce w sporcie na najwyższym poziomie. Astoria Bydgoszcz doskonale pokazuje, że opanowanie i zespołowa gra potrafią przynieść wielkie emocje i sukcesy.

Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie wiele pozytywnych efektów zarówno dla klubu, jak i dla naszej marki. Trzymamy kciuki za udany sezon i już teraz zapraszamy kibiców do śledzenia wspólnych działań Calmfox.pl oraz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz.

Do zobaczenia na trybunach!