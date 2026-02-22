CalmFox.pl wprowadza DataCF. Inteligentna analityka danych dla firm, które chcą wiedzieć więcej

W świecie, w którym dane stały się jednym z najcenniejszych zasobów organizacji, kluczowe jest nie samo ich posiadanie, lecz umiejętność ich interpretacji. DataCF powstało właśnie po to, aby ten proces uprościć i uczynić go realnym wsparciem dla zarządów, menedżerów oraz zespołów operacyjnych.

Czym jest DataCF

DataCF to kompleksowa usługa wdrożeniowa i doradcza w obszarze Business Intelligence. Rozwiązanie opiera się na sprawdzonych technologiach open source, takich jak Metabase oraz Apache Druid, które umożliwiają szybkie przetwarzanie i wizualizację dużych zbiorów danych.

W praktyce oznacza to możliwość integracji wielu źródeł informacji, tworzenia interaktywnych dashboardów menedżerskich, automatycznego raportowania wskaźników KPI oraz analizowania trendów bez konieczności pisania zapytań SQL. System jest projektowany w taki sposób, aby był intuicyjny dla użytkowników biznesowych, a jednocześnie skalowalny i wydajny od strony technologicznej.

Zakres usługi obejmuje analizę potrzeb klienta, wdrożenie środowiska analitycznego, konfigurację integracji, szkolenia zespołu oraz stałe wsparcie techniczne.

Dla kogo jest to rozwiązanie

DataCF zostało zaprojektowane z myślą o firmach, które działają w oparciu o dane, lecz chcą uporządkować ich strukturę i zwiększyć dostępność informacji dla kadry zarządzającej.

Z rozwiązania skorzystają przedsiębiorstwa produkcyjne analizujące wydajność linii i koszty operacyjne, firmy logistyczne monitorujące przepływy towarów, organizacje e commerce badające zachowania klientów, a także działy marketingu i finansów, które potrzebują precyzyjnych raportów w czasie rzeczywistym.

Usługa sprawdzi się zarówno w średnich firmach budujących kulturę data driven, jak i w większych organizacjach, które chcą uzupełnić istniejące systemy ERP lub CRM o warstwę nowoczesnej analityki.

Dlaczego firmy inwestują w analitykę danych

Skala generowanych informacji rośnie z roku na rok. Systemy sprzedażowe, platformy marketingowe, narzędzia księgowe i produkcyjne tworzą ogromne ilości danych, które bez odpowiedniego przetworzenia pozostają jedynie zapisem zdarzeń.

Nowoczesna analityka pozwala zamienić te dane w wiedzę. Dzięki centralizacji informacji możliwe jest szybkie wychwycenie nieprawidłowości, identyfikacja trendów oraz podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste wskaźniki. Firmy korzystające z narzędzi BI reagują szybciej na zmiany rynkowe, skuteczniej optymalizują koszty i lepiej planują rozwój.

DataCF odpowiada na te potrzeby poprzez połączenie technologii, doświadczenia wdrożeniowego oraz indywidualnego podejścia do każdego projektu.

Głos zarządu

Jak podkreśla Łukasz Jurys, członek zarządu CalmFox.pl Sp. z o.o.:

„Widzimy, że wiele firm posiada ogromne zasoby danych, ale w praktyce wykorzystuje jedynie ich niewielki procent. DataCF powstało z potrzeby uproszczenia dostępu do informacji i skrócenia drogi od danych do decyzji. Chcemy, aby zarządy i menedżerowie mieli realny wgląd w sytuację firmy w czasie rzeczywistym, bez konieczności angażowania skomplikowanych procesów analitycznych”.

Jurys dodaje, że kluczową wartością nowej usługi jest połączenie technologii z doradztwem biznesowym.

„Nie wdrażamy narzędzia dla samego narzędzia. Każdy projekt zaczynamy od zrozumienia celów biznesowych klienta. Technologia ma być środkiem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a nie celem samym w sobie”.

Model współpracy i elastyczność

Jednym z kluczowych założeń DataCF jest elastyczność. W zależności od potrzeb klient może skorzystać z podstawowego wdrożenia lub zdecydować się na rozszerzony model współpracy obejmujący rozwój środowiska analitycznego, wsparcie SLA oraz dalszą optymalizację raportów.

Każde wdrożenie poprzedza analiza celów biznesowych, co pozwala zaprojektować rozwiązanie realnie wspierające strategię organizacji. CalmFox.pl stawia na praktyczne efekty, dlatego projekty koncentrują się na mierzalnych rezultatach, takich jak skrócenie czasu raportowania, zwiększenie przejrzystości danych czy poprawa efektywności operacyjnej.

O firmie CalmFox.pl

CalmFox.pl Sp. z o.o. to firma technologiczna wspierająca przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej. Specjalizuje się w projektach IT, rozwiązaniach e commerce oraz systemach analitycznych, łącząc kompetencje technologiczne z doświadczeniem biznesowym.

Wprowadzenie DataCF stanowi kolejny krok w rozwoju oferty spółki i potwierdza jej koncentrację na rozwiązaniach, które realnie wspierają rozwój nowoczesnych organizacji.