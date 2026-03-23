CalmFox na ITech Bydgoszcz 2026, technologia, która robi różnicę
Tegoroczna edycja targów ITech Bydgoszcz 2026 pokazała, że lokalna scena technologiczna ma się naprawdę świetnie. Wśród wystawców nie zabrakło firmy CalmFox, która zaprezentowała swój najnowszy projekt, czyli rozwiązanie odpowiadające na rosnące potrzeby cyfrowej zgodności stron internetowych.
2026-03-23, 17:41

Nowy projekt CalmFox przyciąga uwagę

Podczas wydarzenia CalmFox zaprezentował swoje narzędzie, które wspiera właścicieli stron w dostosowaniu się do aktualnych regulacji, takich jak zarządzanie zgodami cookies, dostępność cyfrowa oraz nadchodzące wymogi związane z technologiami AI.

Stoisko firmy cieszyło się dużym zainteresowaniem, a odwiedzający chętnie rozmawiali o wyzwaniach związanych z compliance w sieci. Widać wyraźnie, że temat ten przestaje być niszowy i staje się jednym z kluczowych elementów prowadzenia biznesu online.

ITech Bydgoszcz, wydarzenie na poziomie

Same targi można śmiało określić jako bardzo udane. Frekwencja dopisała, poziom prezentacji był wysoki, a networking, jak to na dobrych wydarzeniach technologicznych bywa, odbywał się praktycznie na każdym kroku.

ITech po raz kolejny udowodnił, że Bydgoszcz ma ambicje i potencjał, by być ważnym punktem na technologicznej mapie Polski. Wydarzenie przyciągnęło zarówno startupy, jak i bardziej dojrzałe firmy, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współprac.

Do zobaczenia za rok

Po takiej edycji trudno mieć wątpliwości, to wydarzenie ma przyszłość. Jeśli utrzyma obecny poziom, ITech będzie tylko zyskiwać na znaczeniu. A my zdecydowanie widzimy się tam ponownie. Zapraszamy na https://foxsnest.com/

Aleksander Pawzun
CALMFOX.PL sp. z o.o.
