I tu właśnie rodzi się błąd. Nie dlatego, że Instagram nie działa. Nie dlatego, że Allegro jest złe. Ale dlatego, że rozumowanie „skoro mi teraz idzie bez strony, to strona jest przeżytkiem” myli korelację z przyczynowością i ignoruje to, co dzieje się z cyfrowym ekosystemem właśnie teraz. Porzucenie strony WWW nie jest decyzją na dziś. To decyzja, której skutki odczujesz za osiemnaście miesięcy.

Skąd wziął się ten mit?

Pogląd ma racjonalne korzenie. Klasyczna strona-broszura, czyli pięć zakładek, zdjęcie zespołu i formularz kontaktowy, rzeczywiście umiera. Nikt jej nie szuka, nikt na niej nie zostaje, a Google coraz rzadziej wynagradza przeciętny content ruchem organicznym. To prawda.

Problem polega na tym, że z tej obserwacji wyciąga się zbyt daleko idący wniosek. Skoro ta konkretna forma strony jest przestarzała, to cała idea własnej obecności w internecie również ma być przestarzała. To tak, jakby uznać, że skoro mapa papierowa jest przeżytkiem, to orientacja w terenie przestała być potrzebna.

MIT

„Mam Instagram z 8 tysiącami followersów – po co mi strona?”

Instagram jest platformą do odkrywania firm przez istniejących użytkowników Instagrama. Strona WWW pozostaje jedynym miejscem, gdzie możesz zostać znaleziony przez kogoś, kto aktywnie szuka rozwiązania problemu i jeszcze o tobie nie słyszał. To zupełnie różne etapy lejka, które nie zastępują się nawzajem.

MIT

„ChatGPT i tak wie o mojej firmie, bo jestem aktywny w social mediach”

Modele językowe słabo indeksują treści wizualne. TikTok, Instagram i rolki nie są przez nie przetwarzane w pełni. Strona WWW z tekstową treścią ekspercką pozostaje jednym z głównych sygnałów, na których opiera się wiedza AI o firmie. Firma bez strony to firma, o której AI wie niewiele albo wypowiada się z niepewnością.

MIT

„Utrzymanie strony to koszt, który się nie zwraca”

Utrzymanie przeciętnej strony-broszury rzeczywiście się nie zwraca. Jest to jednak argument przeciwko złej stronie, a nie przeciwko stronie jako takiej. Narzędzie, kalkulator, konfigurator czy baza wiedzy to formaty, które mają realną wartość i przyciągają ruch bez konieczności inwestowania w reklamę.

Co tak naprawdę umiera – a co nie

Umiera strona jako cyfrowy folder reklamowy, czyli kilka podstron, misja i wizja oraz galeria zdjęć z firmowego eventu. Był to model charakterystyczny dla lat 2005–2015 i naturalnie odchodzi.

Nie znika natomiast potrzeba posiadania własnego, kontrolowanego miejsca w internecie, gdzie firma może:

Być znajdowana przez problem, a nie przez nazwę.

Klient szuka rozwiązania, na przykład „jak zautomatyzować fakturowanie w małej firmie”, a nie konkretnej marki. To właśnie strona z dobrym contentem przechwytuje takie zapytania.

Kontrolować własną narrację.

Na Allegro produkt funkcjonuje obok konkurencji, a na Facebooku posty znikają w algorytmie. Na własnej stronie to firma ustala zasady.

Istnieć dla AI jako wiarygodne źródło.

Modele językowe nadal uczą się na podstawie tekstów dostępnych w internecie. Firma bez strony oddaje tę przestrzeń opiniom i wzmiankom, nad którymi nie ma kontroli.

Dlaczego właśnie polskie firmy są szczególnie narażone

W Polsce ten trend ma specyficzny kontekst. Silna kultura sprzedaży przez marketplace’y i social media jest niewątpliwą przewagą, ale jednocześnie buduje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Firma, która opiera całą sprzedaż na Allegro, jest jedną zmianą algorytmu lub podwyżką prowizji od poważnych problemów.

Firmy usługowe, takie jak agencje, freelancerzy czy doradcy, coraz częściej rezygnują ze stron na rzecz profilu na LinkedIn i poleceń od klientów. Ten model działa tylko do momentu nasycenia rynku. W chwili, gdy polecenia słabną, firma bez strony pozostaje bez żadnej widoczności organicznej, ponieważ wcześniej jej nie budowała.

Jak zauważa Aleksander Pawzun, COO Calmfox.pl:

„Najczęściej widzimy firmy, które rosną bardzo szybko dzięki jednemu kanałowi, a potem nagle tracą grunt pod nogami, bo nie mają żadnego własnego zaplecza. Strona internetowa przestaje być wizytówką, a zaczyna być systemem operacyjnym marketingu i sprzedaży. Bez niej firma działa, ale nie buduje trwałej przewagi. Mieliśmy okazję obserwować wzrost e-commerców wywodzących się z organicznych fal wzrostowych chociażby dzięki Facebookowi w latach 2008-12 lub Instagramowi w latach 2016+. Niestety więkoszość z nich nie zdywersyfikowała swojej obecności w sieci wystarczająco szybko."

Platforma, na której budujesz obecność, nie należy do ciebie. Jej zasady mogą zmienić się z dnia na dzień. Strona WWW pozostaje przestrzenią, nad którą masz realną kontrolę.

Jak powinna wyglądać strona, która ma sens?

Nie w formie broszury, lecz jako narzędzie. Kilka kierunków, które faktycznie działają:

DZIAŁA

Kalkulator, konfigurator, narzędzie do diagnozy

Coś, z czego użytkownik wychodzi z konkretną wartością, nawet jeśli nie podejmie decyzji zakupowej. Kalkulator ROI, wycena online czy test diagnostyczny sprawiają, że użytkownicy wracają, a takie strony są linkowane i cytowane.

DZIAŁA

Głęboka treść ekspercka, której AI nie zastąpi

Nie chodzi o blog pisany pod słowa kluczowe, lecz o oryginalne badania, szczegółowe case studies i rozbudowane przewodniki. To treści wymagające wiedzy branżowej, których AI nie jest w stanie łatwo zastąpić, dlatego chętniej się na nie powołuje.

DZIAŁA

Strona jako warstwa konwersji dla ruchu z social media

Zamiast finalizować sprzedaż w mediach społecznościowych, warto kierować użytkowników na stronę, gdzie mogą uzyskać więcej informacji i podjąć świadomą decyzję. Social media budują zasięg, a strona przekształca ten zasięg w realnych klientów.

Strona WWW w swojej starej formie rzeczywiście odchodzi. Nie oznacza to jednak, że sama idea własnej przestrzeni w internecie traci znaczenie. Jest dokładnie odwrotnie. W świecie zdominowanym przez algorytmy, platformy i treści generowane przez AI posiadanie własnego miejsca staje się jednym z niewielu stabilnych elementów strategii cyfrowej.

Rezygnacja ze strony nie jest przejawem nowoczesności. To decyzja o uzależnieniu swojej widoczności od zewnętrznych systemów, nad którymi nie ma się żadnej kontroli. Na krótką metę może to działać, a nawet wyglądać efektywnie. W dłuższej perspektywie oznacza jednak utratę niezależności, brak przewidywalności i ograniczone możliwości skalowania.

Firmy, które dziś inwestują w wartościową, funkcjonalną stronę, budują fundament pod przyszłą widoczność, zarówno w wyszukiwarkach, jak i w systemach AI. Te, które z niej rezygnują, oddają swoją obecność w ręce platform, których logika działania zmienia się szybciej, niż są w stanie na to reagować.

Za dwa lata różnica między jednymi a drugimi będzie nie tylko widoczna. Będzie mierzalna w liczbach, kosztach pozyskania klienta i stabilności biznesu.