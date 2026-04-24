Sylius, Magento czy Hyvä - Przewodnik dla niezdecydowanych
Wybór silnika sklepu internetowego należy do najdroższych decyzji technologicznych, jakie podejmuje firma. To również jedna z tych decyzji, które niezwykle trudno odwrócić.
2026-04-24, 11:39

Gdy nadchodzi moment wyboru platformy e-commerce, wiele firm podąża tym samym schematem. Zestawia funkcje w tabelach, przegląda rankingi, a na końcu wybiera rozwiązanie, które wcześniej wybrała konkurencja. Taka droga często prowadzi do kosztownych pomyłek liczonych w setkach tysięcy złotych i latach operacyjnych napięć.

Na rynku polskim i europejskim dominują dziś trzy istotne kierunki. Sylius, Magento 2 oraz Hyvä, który nie jest osobną platformą, lecz raczej głęboką przebudową warstwy wizualnej Magento. Każde z tych rozwiązań reprezentuje inną filozofię, odpowiada na inne potrzeby biznesowe i wiąże się z odmiennymi kompromisami, o których rzadko mówi się w materiałach sprzedażowych.

Magento: potężne narzędzie z dużym ciężarem

Przez lata Magento uchodziło za synonim dojrzałego e-commerce. Rozbudowany ekosystem rozszerzeń, sprawdzone podejścia do skalowania oraz szerokie możliwości w obszarze B2B to jego bezdyskusyjne atuty. Jednocześnie Magento 2 niesie ze sobą znaczną złożoność oraz bagaż starszych rozwiązań technologicznych, które potrafią znacząco zwiększyć koszty utrzymania.

Po przejęciu przez Adobe rozwój platformy wzbudza mieszane odczucia. Wersja open source nadal jest rozwijana, lecz kierunek zmian nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rynku. Z kolei płatna edycja Adobe Commerce wiąże się z wysokimi kosztami, które nie dla każdej organizacji znajdują uzasadnienie.

Nie można pominąć warstwy frontendowej. Domyślny motyw Luma bazuje na przestarzałych technologiach, co przekłada się na dużą ilość JavaScriptu i słabe wyniki wydajnościowe. W praktyce oznacza to wolniejsze strony, gorsze doświadczenie użytkownika i spadki konwersji.

Hyvä: świeżość w ekosystemie Magento

Na tym tle Hyvä jawi się jako jedno z najciekawszych usprawnień ostatnich lat. To nowoczesne podejście do frontendu, które zastępuje stare rozwiązania lekkimi i wydajnymi technologiami. Efekt jest zauważalny natychmiast. Strony działają szybciej, a praca zespołów developerskich staje się bardziej przewidywalna. Koszt licencji pozostaje relatywnie niski w porównaniu do wieloletnich wydatków na optymalizację Magento. W rezultacie Hyvä często okazuje się inwestycją, która szybko się zwraca. Warto jednak pamiętać, że Hyvä dotyczy wyłącznie warstwy frontendowej. Nie eliminuje złożoności backendu ani wymagań infrastrukturalnych Magento. Przed wdrożeniem konieczna jest także weryfikacja kompatybilności istniejących rozszerzeń.

Sylius: elastyczność i nowoczesna architektura

Sylius powstał w oparciu o zupełnie inne założenia. Bazuje na komponentach Symfony i stawia na przejrzystość kodu, testowalność oraz pełną elastyczność. Zamiast dostarczać ogromną liczbę gotowych funkcji, oferuje solidne fundamenty do budowy rozwiązania dopasowanego do konkretnego modelu biznesowego. Architektura API-first, podejście headless oraz modułowość sprawiają, że Sylius dobrze wpisuje się w kierunek rozwoju nowoczesnego handlu cyfrowego. Jest szczególnie atrakcyjny dla firm budujących niestandardowe procesy zakupowe lub rozwijających sprzedaż wielokanałową. Jednocześnie wymaga większego zaangażowania zespołu technicznego. Wiele funkcji trzeba zaprojektować i wdrożyć samodzielnie. Nie jest to wada, lecz świadomy wybór filozofii, który premiuje organizacje gotowe inwestować w rozwój produktu.

Jak dokonać wyboru

Dobór platformy powinien wynikać z realnych potrzeb, a nie z popularności rozwiązania. Sylius sprawdzi się w projektach tworzonych od podstaw, szczególnie tam, gdzie dostępny jest zespół znający Symfony. Magento 2 pozostaje dobrym wyborem przy dużych katalogach produktów oraz złożonych scenariuszach B2B. Hyvä natomiast stanowi szybki sposób na poprawę wydajności w istniejących wdrożeniach Magento.

Największym błędem pozostaje wybór technologii bez refleksji nad własnymi zasobami i strategią. Platforma e-commerce jest elementem infrastruktury, który wymaga długoterminowego utrzymania. Nawet najlepsze narzędzie nie przyniesie efektów bez zespołu, który potrafi je rozwijać i optymalizować. Świadomy wybór oznacza nie tylko analizę funkcji, lecz przede wszystkim zrozumienie własnych ograniczeń i celów biznesowych.

Na koniec warto oddać głos osobie, która na co dzień pracuje z tymi technologiami. Łukasz Jurys z CalmFox podsumowuje to w prosty sposób:

„Nie ma jednej dobrej platformy dla wszystkich. Są tylko dobrze i źle dopasowane decyzje. Największym ryzykiem nie jest wybór Magento, Syliusa czy Hyvä. Największym ryzykiem jest niedopasowanie technologii do zespołu, który ma ją rozwijać przez kolejne lata.”

Artykuł powstał na podstawie analizy porównawczej platform e-commerce i nie stanowi rekomendacji handlowej żadnego z opisanych rozwiązań.

KONTAKT / AUTOR
Aleksander Pawzun
COO
CALMFOX.PL sp. z o.o.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
CalmFox.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.